El SES cifra en un 23,91% el seguimiento de la huelga nacional de médicos este jueves en Extremadura

Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 14:00
MÉRIDA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Servicio Extremeño de Salud (SES) cifra en el 23,91 por ciento el seguimiento de la huelga nacional de médicos en Extremadura este jueves, día 19.

   Por provincias, el seguimiento ha sido en esta jornada de un 24,16 por ciento en Badajoz, y de un 23,44 por ciento en Cáceres, según datos facilitados por el SES.

   Cabe recordar que la huelga nacional de médicos se está desarrollando en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

