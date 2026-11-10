El SES fija para el 11N el 100% de actividad en las ambulancias de urgencias y tratamientos que no admiten demora

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MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha fijado los servicios mínimos del personal de Ambuvital, la empresa contratista del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre, de cara a este miércoles, 11 de noviembre, con motivo de la huelga general.

Una orden publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) este martes, día 10, regula dichos servicios mínimos con los que se pretende garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios esenciales de transporte sanitario durante la huelga convocada.

Así, se establece como servicios mínimos el 100% del personal que resulte necesario para garantizar la capacidad operativa de determinados servicios, entre ellos las urgencias y los transportes necesarios para pacientes que precisen tratamientos continuados cuya interrupción o demora pueda suponer un riesgo para su salud.

En este apartado se incluyen específicamente tratamientos de hemodiálisis o diálisis, oncológicos y cualquier otro que, por indicación clínica, tenga carácter no demorable y cuya suspensión pueda ocasionar un perjuicio grave para el paciente.

En el caso del transporte interhospitalario, se mantiene el 100 % de la capacidad necesaria para garantizar los traslados, ya bien sea en unidades medicalizadas de transporte secundario urgente de pacientes graves o críticos, así como todas aquellas unidades dedicadas al transporte interhospitalario de pacientes cuyo traslado sea necesario para evitar un riesgo vital potencial o daño irreparable para la salud.

Los servicios que quedan excluidos de la consideración de servicio mínimo son todos aquellos que estén programados que no tengan la consideración de no demorable, es decir, las ambulacias de programados (A2 - A1).

SERVICIOS FUNERARIOS

Asimismo, se ha publicado en otra orden los los servicios mínimos del sector funerario en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, siendo de aplicación a las empresas integradas en la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) que presten servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Así, se establecen como servicios mínimos el 100% del personal y de los medios materiales necesarios para garantizar el cumplimiento total por parte de las empresas involucradas en los servicios funerarios de todas las tareas de recogida de los difuntos, así como los traslados que correspondan, bien al domicilio familiar, bien a las salas de velatorio, bien a los lugares donde hayan de celebrarse ceremonias de despedida, y al cementerio o la incineradora, y los trabajos complementarios para realizar los servicios administrativos que permitan dichas recogidas y traslados.

Igualmente, tiene esta consideración la apertura de los tanatorios y las salas de velatorio y de ceremonias de despedida desde las 12,00 a las 22,00 horas en los casos en los que tenga lugar algún fallecimiento que haga necesaria la utilización de estos servicios.