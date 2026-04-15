El SES firma el nuevo contrato de transporte del Banco de Sangre de Extremadura por 5,15 millones para tres años

Archivo - Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura, en Mérida. - JUNTA - Archivo

MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha firmado el nuevo contrato de transporte del Banco de Sangre de Extremadura, adjudicado en noviembre por un valor de 5.150.970 euros con una vigencia de tres años. Esto supone un coste anual de 1.716.990 euros.

El servicio de transporte del Banco de Sangre de Extremadura es un servicio esencial para toda la Comunidad Autónoma, ya que el Banco de Sangre de Extremadura es el responsable de la obtención y distribución de sangre y hemocomponentes en la región, de donaciones de sangre de cordón umbilical y leche materna, permitiendo que más de 150 pacientes sean atendidos cada día gracias a la donación altruista.

Para garantizar la seguridad y el suministro a todos los hospitales extremeños, resulta "esencial contar con un servicio de transporte y logística adecuado para la recogida de donaciones y el traslado de personal y material necesario para las colectas", informa la Junta en nota de prensa.

NOVEDADES

Este nuevo contrato implica una serie de mejoras sustanciales que permitirán optimizar el servicio y reforzar la seguridad y calidad del transporte, ya que se incorporan, por primera vez, las colectas de plasma, contemplándose una media de dos colectas diarias de lunes a viernes.

También como novedad establece que el 50 por ciento de los vehículos utilizados en la ejecución del contrato tengan menos de un año de antigüedad, además de una completa renovación del equipamiento necesario para la realización de las extracciones.

Por otra parte, con este nuevo contrato se diferencia entre el transporte de material y el de personal, que se realizará en vehículos distintos y específicamente adaptados para cada finalidad.

Asimismo, el contrato contempla la recogida de donaciones de leche materna, el traslado de las donaciones de sangre de cordón umbilical al Banco de Cordones de Barcelona, y el transporte de personal por toda la región para el desarrollo de labores de divulgación e información a la ciudadanía.

Con este nuevo contrato, el Banco de Sangre de Extremadura "refuerza su capacidad logística y da respuesta a las necesidades actuales del sistema sanitario extremeño, mejorando un servicio clave para la atención y seguridad de los pacientes", señala.