El SES habilita la vacunación de tarde frente a la gripe y la Covid en 13 localidades extremeñas sin cita previa

Archivo - Un sanitario vacuna a una persona - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ampliará, a partir del próximo miércoles 28 de octubre, la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 con la apertura de 13 puntos de vacunación en horario de tarde, de 16,30 a 19,30 horas.

La vacunación vespertina se desarrollará sin cita previa, inicialmente durante tres jornadas, los días 28 de octubre, 3 y 5 de noviembre, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a la inmunización y ofrecer una alternativa a quienes tengan mayores dificultades para acudir en el horario habitual. Tras estas fechas, se valorará la necesidad de prolongar esta medida.

Los puntos habilitados para la vacunación de tarde están distribuidos en 13 localidades de las ocho Áreas de Salud de Extremadura y el Centro de Salud Plasencia III-La Data de Plasencia; el Hospital de Coria; el Centro de Salud de Navalmoral de la Mata; el Centro de Salud Zona Centro de Cáceres; y el Centro de Salud Villanueva Sur de Villanueva de la Serena.

También el Centro de Salud Don Benito Este de Don Benito; el Centro de Salud Urbano III de Mérida; el Centro de Salud San José de Almendralejo; el Centro de Salud de Villafranca de los Barros; el Centro de Salud Valdepasillas de Badajoz; el Centro de Salud de Montijo; el Centro de Salud de Zafra; y el Centro de Salud de Llerena.

Un total de 90 profesionales sanitarios de las ocho áreas de salud participarán en la vacunación en horario de tarde, entre personal de Enfermería, Medicina y auxiliares administrativos.

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Durante la campaña anterior se administraron 9.808 dosis en horario de tarde. Con esta medida, el SES busca facilitar la vacunación de la población y contribuir a mejorar su protección frente a la gripe y la Covid-19.