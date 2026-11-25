Cartel de la campaña - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en marcha la Campaña #SinVapEx, dirigida a sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de vapeadores, y fomentar una visión crítica frente a los mensajes que contribuyen a normalizar su uso.

Según los datos de Estudes 2025, el 59,8 por ciento de los jóvenes extremeños de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez los vapeadores y el 49,9 por ciento los ha consumido, cifras que sitúan a la región nueve puntos por encima de la media nacional.

Con estos datos, la campaña #SinVapEx comienza el despliegue de sus distintas acciones de comunicación en aquellos espacios donde los jóvenes consumen habitualmente contenidos e información, con especial presencia en redes sociales y plataformas digitales.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría Técnica de Adicciones, que cuenta entre sus actuaciones con la colaboración de tres creadores de contenido, AchoPatry, Farmacéutico Fernández y Daniel ATH, que participarán en la difusión de mensajes de sensibilización y prevención adaptados al lenguaje y formatos más cercanos a la población adolescente.

La iniciativa cuenta además con una página web específica,'SinVapEx. Que no te vendan humo', que reúne información sobre los riesgos del vapeo, desmonta mitos y responde a preguntas frecuentes, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, la campaña incorporará publicidad en la plataforma de audio Spotify para ampliar el alcance de los mensajes y reforzar su presencia en los entornos digitales más utilizados por los jóvenes.

De forma paralela, se ha puesto en marcha un sondeo abierto a la participación ciudadana que permitirá conocer la percepción social sobre el vapeo y seguir su evolución durante el desarrollo de la campaña.

#SinVapEx pretende desmontar la imagen aparentemente inofensiva que rodea a estos dispositivos y poner el foco en las estrategias comerciales que favorecen su aceptación entre los más jóvenes, mediante diseños atractivos, sabores dulces o mensajes asociados a estilos de vida modernos.

Frente a ello, la campaña apuesta por "ofrecer información rigurosa y accesible" para que adolescentes, jóvenes y familias puedan identificar estos mensajes, conocer los riesgos reales del vapeo y tomar decisiones informadas.