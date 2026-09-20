El SES se reúne este lunes con Guardia Civil y Policía Local para analizar la situación del centro de salud de Talayuela

Tras la denuncia de CCOO sobre "continuas agresiones y amenazas" hacia profesionales del centro

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha condenado "de manera rotunda" cualquier agresión, amenaza o conducta violenta contra los profesionales sanitarios a raíz de una denuncia de CCOO sobre "continuas agresiones y amenazas" hacia los profesionales del Centro de Salud de Talayuela.

Además, según ha informado un portavoz de la Junta de Extremadura a Europa Press, este lunes está prevista una reunión en la Dirección Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata con responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local para analizar la situación actual, evaluar las medidas que se están desarrollando y reforzar la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la protección de los profesionales sanitarios.

El portavoz ha explicado que el SES está ya elaborando un nuevo pliego que requiere de un estudio "minucioso" de las necesidades de todos los centros sanitarios de Extremadura con el fin de adecuar los recursos de seguridad a la realidad de cada uno de ellos y reforzar la protección de los profesionales "allí donde sea necesario".

En este sentido, ha precisado que la decisión de que determinados centros sanitarios, entre ellos el de Talayuela, no dispusieran de vigilancia presencial "viene determinada por el pliego de seguridad aprobado por el anterior gobierno socialista" de la Junta de Extremadura.

Al tiempo que se desarrolla la redacción del nuevo pliego, la Dirección Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata mantiene una comunicación "continua" con los responsables del centro de Talayuela, así como con la Guardia Civil y la Policía Local, con el objetivo de realizar un seguimiento "permanente" de la situación y coordinar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales, según ha informado la Junta.

El SES ha reafirmado su compromiso "inequívoco" de tolerancia "cero" frente a las agresiones y su "máxima implicación" en la mejora de la seguridad de los profesionales sanitarios y de los centros asistenciales de Extremadura.