CCOO denuncia la "insoportable" situación del Centro de Salud de Talayuela por "continuas agresiones y amenazas"

No descarta pedir a la Inspección de Trabajo el cierre provisional del centro

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La Sección Sindical de CCOO de Navalmoral de la Mata ha denunciado la situación "insoportable" que sufren los profesionales del Centro de Salud de Talayuela como consecuencia de "continuas agresiones y amenazas".

A través de un comunicado, el sindicato ha afirmado que la situación ha alcanzado un punto que "impide" a los profesionales el realizar su trabajo con "la tranquilidad, confianza y seguridad que necesitan" y que, por tanto, es "urgente" que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tome medidas "decididas" para "acabar con este problema gravísimo". "No se puede trabajar con miedo", ha defendido el secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Extremadura, José Luis Domínguez.

En concreto, la organización sindical ha explicado que, en los últimos meses, en el servicio de urgencias, se están registrando incidentes de "acoso" o "directamente agresiones" prácticamente todos los días".

CCOO ha apoyado "incondicionalmente" a los profesionales del centro que, "por unanimidad", han denunciado la "inoperatividad" de los sistemas de alerta y el "abandono" por parte de la gerencia del centro, "a la que han comunicado la situación en innumerables ocasiones".

El sindicato ha advertido, además, de que no se tienen en cuenta al personal que, trabajando en el centro, no es dependiente orgánicamente del SES.

Así, la organización ha exigido medidas "extraordinarias" ante situaciones "extraordinarias" y no descarta pedir a la Inspección de Trabajo el cierre provisional del centro, salvo el servicio de urgencias, basándose en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CCOO ha mostrado su "incomprensión", como ya se lo trasladó a la consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, en una reunión mantenida en julio, por el hecho de que el protocolo para prevención de las agresiones entre Administración, fuerzas de seguridad y ámbito judicial esté "todavía pendiente de firma, esperando el momento de hacerse la foto, en vez de llevarlo a cabo, aplicando 'a rajatabla' la consideración de autoridad sanitaria que establece el artículo 550 del Código Penal".

Tampoco considera comprensible que la valoración y el estudio por parte del SES de realizar un mapa de riesgo identificando los centros problemáticos se alargue "sin fecha de terminación", impidiendo, de este modo, que se tomen medidas preventivas como la de vigilancia profesional, lo que evitaría esas situaciones, a juicio del sindicato.

CCOO ha amenazado con poner en marcha "todas las medidas posibles" para denunciar esta situación y exigir soluciones y que, en caso de no resolverse, reclamará "responsabilidades".

"Talayuela siempre ha sido un ejemplo de convivencia en paz, por lo que esta situación grave debe solucionarse de forma inmediata y volver a su estado inicial", ha concluido el comunicado.