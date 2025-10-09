La Siberia extremeña y Villuercas y Montánchez estarán en alerta amarilla este jueves por lluvias y tormentas

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas de este jueves, 9 de octubre, la alerta amarilla por lluvias y tormentas en las comarcas de La Siberia, en la provincia de Badajoz y de las Villuercas y Montánchez en la provincia de Cáceres.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la precipitación acumulada en una hora podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, y se prevén además tormentas dispersas en estas zonas, que en algún momento pueden ser de intensidad superior a lo habitual.

MEDIDAS A ADOPTAR

Ante esta previsión, ee recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por los cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

Se aconseja también que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

De igual forma, se recomienda disponer de un dispositivo telefónico por si fuese necesario contactar con el 112.