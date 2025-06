Siete niños extremeños con TEA se embarcan por el Mediterráneo en un proyecto para mejorar su autonomía e inclusión

CÁCERES 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete niños con trastorno del espectro autista (TEA) del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres participarán en el proyecto 'AtreveTEA a navegar con nosotros', con el que se embarcarán durante cinco días en un barco-escuela de vela por el Mediterráneo para mejorar su autonomía y su inclusión social.

Esta iniciativa, que se desarrollará desde Alicante a partir del próximo domingo, 15 de junio, pretende lograr el mismo éxito que tuvo la iniciativa del año pasado 'El Camino de Santiago', que tan buenos resultados dio tanto para las familias como para los alumnos que participaron en ella.

Con este tipo de experiencias, las personas con TEA mejoran su autonomía, su capacidad de adaptarse a nuevos entornos, se amplían sus relaciones sociales, aprenden a asumir responsabilidades y a poner en valor sus recursos.

Uno de los niños que va a participar en esta iniciativa es Jorge, de 14 años y estudiante de 2º de la ESO, al que le gustan mucho estas actividades. "Me pongo siempre muy feliz cuando hacemos estas actividades y para que así hagamos cosas cada uno", ha explicado a los medios de comunicación en la presentación de la iniciativa.

"Vamos a navegar por Alicante y me dan ganas de explorar el mar Mediterráneo, ya que hay lugares que no he visitado aquí de España y tengo muchas ganas de ver las cosas", ha añadido Jorge, que el año pasado también participó en el Camino de Santiago.

El coordinador del Aula TEA, Juan Carlos Zambrano, ha explicado que de lo que se trata "es de proporcionarles una experiencia única". "Es proporcionarles un reto, algo que no es lo que hacen en su día a día. El año pasado, cuando fuimos al Camino de Santiago, alguno de los chicos jamás había dormido separados de sus padres, y, sin embargo, allí estuvieron siete noches", ha indicado.

"Pues este año queremos lo mismo, queremos mejorar su autonomía, queremos mejorar sus destrezas sociales, queremos mejorar su capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. Y por eso creemos que este tipo de experiencias son muy importantes para ellos", ha dicho Zambrano.

Por su parte, la directora del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres, Sandra Baz, ha ahondado en que el Aula TEA del centro fue pionera en Extremadura. "Llevamos muchos años trabajando porque creemos firmemente en la inclusión y creemos firmemente que todas estas actividades son un beneficio para el alumnado, para la familia y para la sociedad porque hay que empezar a ser conscientes de que la inclusión es algo natural", ha señalado.

AULA PIONERA EN EXTREMADURA

Cabe recordar que en septiembre de 2013 se implantó en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres el primer aula especializada TEA en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A ella se incorporaron dos especialistas para colaborar con el profesorado en la formación de los alumnos que viven con esta condición.

Desde el curso 2015/2016, el equipo del aula TEA, junto con el departamento de Educación Física, vienen desarrollando un programa de actividad física específico para estos alumnos. El pasado curso 2023/2024, decidieron dar un paso adelante y realizaron el Camino de Santiago.

Dado el éxito obtenido, así como la aceptación lograda entre los alumnos y sus familias, se decidió realizar un nuevo reto cada curso, siendo el del presente año el completar cinco días de navegación a vela por el Mediterráneo en un barco escuela.

El proyecto 'AtréveTEA a navegar con nosotros' cuenta con el apoyo de la Fundación la Caixa, Fundación Atrio, Metrikamedia, Adaix y Divertea, y ha sido presentado este miércoles en el instituto cacereño, cuatro días antes de su comienzo.

SOBRE EL TEA

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento, presentándose con una amplia variedad de manifestaciones y grados de severidad.

Las personas con TEA pueden tener dificultades para comprender normas sociales, expresar emociones, mantener conversaciones o adaptarse a cambios en la rutina. También pueden mostrar intereses restringidos, conductas repetitivas y una sensibilidad inusual a estímulos sensoriales.

Aunque sus causas exactas no se conocen completamente, se cree que influyen factores genéticos y ambientales. El diagnóstico temprano y el apoyo adecuado pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo presentan.