Siguen las labores de extinción de un incendio en Casas de Millán que ha llegado a tener nivel 1 de peligro

Incendio en Casas de Millán (Cáceres) la tarde-noche del 9 de julio - INFOEX

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diferentes medios continúan trabajando en labores de extinción de un incendio forestal declarado este pasado jueves, día 9, en Casas de Millán (Cáceres).

El incendio ha llegado a tener durante la noche activado el nivel 1 de peligro por afección a una vía férrea, aunque éste ha sido desactivado ya a las 7,55 horas de este viernes, día 10, según informa el Infoex.

Así, en las tareas de extinción participan medios del Plan Infoex. En concreto, trabajan seis unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural, cuatro técnicos de extinción, y una unidad de maquinaria pesada.

Además, colaboran la Guardia Civil, así como Cruz Roja Extremadura, que ofrece apoyo sanitario y gestiona el avituallamiento de los efectivos que siguen trabajando en la zona.