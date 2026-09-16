Silvia González es la única de los cinco precandidatos a las primarias de Badajoz que supera los avales exigidos

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González - PSOE DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González Chaves, ha sido la única de los cinco precandidatos a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Badajoz que ha conseguido superar el mínimo de avales exigido.

Así lo ha destacado el Comité Organizador de las primarias del PSOE de Badajoz en una nota de prensa, una vez finalizado el plazo establecido para la presentación de avales y realizado el correspondiente recuento.

Cabe recordar que a este proceso de primarias se presentaron cinco precandidatos, que son, además de Silvia González, Concha Baños, Anselmo Solana, Fernando López Salazar y Pedro Herrera.

Finalmente, la candidatura de González Chaves ha superado el 15 por ciento de los avales del total de la militancia de la Agrupación Local del PSOE de Badajoz, el porcentaje fijado como requisito mínimo para continuar adelante en el proceso de primarias.

A partir de este momento, se abre un periodo de 24 horas durante el cual las candidaturas que no hayan alcanzado el mínimo de avales podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas, de acuerdo con las normas que regulan el proceso, señala el comité organizador.

Una vez finalizado este periodo y resueltas, en su caso, las reclamaciones que pudieran presentarse, si ninguna de ellas prosperase, Silvia González Chaves será proclamada oficialmente candidata del PSOE a la Alcaldía de Badajoz para las elecciones municipales de mayo de 2027.