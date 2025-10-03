Simex cifra en torno a un 56 por ciento el seguimiento inicial de la huelga de médicos en Extremadura

BADAJOZ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) ha cifrado en torno a un 56 por ciento el seguimiento inicial de la huelga de médicos en la región según el muestreo que ha hecho con centros de salud y hospitales.

Unas 200 personas se han concentrado este viernes, día 3, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz, convocados por Simex con motivo de la huelga médica en rechazo del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

Así y sobre el seguimiento de esta huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y que supone el segundo paro nacional convocado por estas organizaciones tras el del pasado 13 de junio, el presidente de Simex, que forma parte de CESM, Pedro Hidalgo, ha aseverado que tiene "desgraciadamente un gran seguimiento", con centros de salud "no paralizados" pero sí con médicos con servicios mínimos "cubiertos" o pacientes que les apoyan y no acuden "en justa reivindicación" de sus facultativos.

También ha citado los hospitales que van a tener "desgraciadamente paralizada" la actividad asistencial de quirófanos. "Lo sentimos, pero es la única forma de pediros que nos apoyéis hoy, teniendo los servicios mínimos cubiertos", ha recalcado Hidalgo, para quien el porcentaje de seguimiento, que posteriormente indicará el Servicio Extremeño de Salud, "con unos servicios mínimos que son máximos", se sitúa en el 56 por ciento del muestreo que han hecho con centros de salud y hospitales como el de Don Benito o Mérida con un "gran" seguimiento.

En el caso del Hospital Universitario de Badajoz "va por alas" y "hay algunos que están con servicios mínimos cubiertos a la máxima" porque "es muy difícil dejar sin atender a personas que precisan asistencia".

El también presidente de Colegio de Médicos de Badajoz se ha referido en sus declaraciones ante los medios a la ministra de Sanidad, Mónica García. "Otra vez ministra. Otra vez anestesista. Otra vez colega. Otra vez contra tu Estatuto Marco, un Estatuto Marco que enmarca a una profesión que es diferente. Estatuto único para una profesión única", ha reclamado.

"Enhorabuena, ministra. Has tenido, ni más ni menos, la gran oportunidad de restablecer lo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo", ha continuado, para criticar que García ha puesto de acuerdo a todos los sindicatos médicos, a la Conferencia de decanos o a los estudiantes de Medicina contra dicho estatuto, e incidir en que "sin médicos no hay sanidad" y sin hablar con los mismos no va a tener "la joya de la corona" de la que "tanto" se ha hablado como es el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, ha expuesto que es una oportunidad "perdida" y la ministra ha puesto de acuerdo "hasta" a las consejerías de las distintas comunidades autónomas, al tiempo que ha incidido en la conciliación y en que sin la misma la ministra no va a tener médicos para trabajar, como tampoco dispondrá de los mismos sin reconocer su categoría profesional.

"Ministra, llama a tus consejeros y diles 'vamos a negociar el Estatuto Marco con los médicos, vamos a negociar con los que tenemos el problema'", ha recalcado Pedro Hidalgo, que ha explicado que se dirige a García porque el Estatuto Marco es del Ministerio, que "obliga" a las comunidades y ha incidido en que dicho texto "confunde trabajo con profesión".

Así, ha planteado que no se puede negociar un estatuto médico "como se hace en Europa sin los médicos" y que esta semana se han reunido en ámbitos sanitarios sin los médicos, cuando sin éstos "no va a haber sanidad" y "sobre todo no va a haber asistencia sanitaria".

