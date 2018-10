El sindicato SGTEX reivindica una manutención "digna" para los retenes del Infoex en los incendios

Publicado 28/08/2018 13:06:39 CET

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Públicos (SGTEX) ha elevado una protesta formal al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura por el avituallamiento que los retenes del Infoex reciben mientras luchan sobre el terreno contra los incendios forestales, el cual ha calificado de "vergüenza" e "insulto a los trabajadores", por lo que reivindica una manutención "digna".

Según ha podido saber el sindicado, el avituallamiento que se proporciona a los trabajadores, con cargo a la Consejería de Medio Ambiente, "en muchas ocasiones, llega a deshora, más a allá de las cinco de la tarde, y consiste en simples bocadillos de embutidos de escasa calidad con pan correoso y una bebida, raramente fría".

Esta circunstancia incumple el Protocolo de Avituallamiento del Personal del Plan Infoex (elaborado el 23 mayo 2013), algo que "se repite año tras año en la época de peligro alto de incendios forestales y el servicio parece no poder, no querer o no saber cómo solucionarlo", informa el sindicato en nota de prensa.

Por ello, SGTEX denuncia esta situación y reivindica "una manutención digna para estos trabajadores que necesitan estar en plenas facultades físicas durante toda su jornada laboral, ya que en muchas ocasiones está en juego su propia vida", concluye la nota.