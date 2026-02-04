La situación operativa 1 del Plan Inuncaex se activa en toda Extremadura por riesgo de inundaciones

El río Guadiana a su paso por Mérida, a 4 de febrero de 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ampliado la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), a las 20,35 horas de este miércoles, 4 de febrero, para toda la región, en base a las previsiones de desembalse y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas.

Así se ha decidido en la reunión del CECOP este miércoles que ha estado presidida por el Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, en la que también han participado los alcaldes de Badajoz, Coria y Madrigalejo, localidades que han activado sus respectivos Planes de Emergencias Municipal (PEMU).

Asimismo, se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe recordar que para la jornada de este jueves, 5 de febrero, se han activado avisos de nivel naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, con precipitaciones que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 24 horas; así como avisos de nivel amarillo por vientos y lluvias en el resto de la región, con precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento de 80 kilómetros por hora.

Ante esta previsión, la dirección del Plan Inuncaex insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad, como circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos.

En las casas, se aconseja mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.

MÁS DE 1.300 LLAMADAS

El 112 Extremadura ha gestionado desde las 00,00 horas de este miércoles y hasta las 19,45 horas, un total de 1.341 llamadas, 291 incidentes, de los cuales 42 están directamente relacionados con las inclemencias meteorológicas.

Asimismo, se recuerda que se han suspendido las clases y el cierre de los centros educativos para este jueves, 5 de febrero, en las comarcas de Coria, Sierra de Gata, Plasencia y Comarca, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y La Vera, provocado por el temporal de lluvia y viento que afecta al norte de la provincia de Cáceres.