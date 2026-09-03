El socialista Antonio Rodríguez Osuna anuncia que optará nuevamente a la reelección a la Alcaldía de Mérida

Archivo - El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, durante un acto del partido, en una imagen de archivo. - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que volverá a presentar su candidatura a la reelección en los comicios municipales del próximo año, en los que optaría a su cuarto mandato consecutivo desde que ganara sus primeras elecciones en 2015.

Lo ha hecho en el tradicional acto de inicio del curso político coincidiendo con la Feria de Mérida en un restaurante de la capital extremeña, en el que han participado la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina.

Un acto que ha comenzado con la emisión de un vídeo en el que el primer edil emeritense comparte una serie de reflexiones sobre su trayectoria al frente del ayuntamiento y los próximos retos de la ciudad.

En sus primeras palabras Rodríguez Osuna ha recordado a los socialistas ausentes que acudían año a año a esta cita inaugural del curso político, entre los que ha citado, acompañado por el aplauso de los militantes que han asistido al acto, al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, a Ascensión Murillo, o su propia madre, entre muchos otros.

En su intervención, Rodríguez Osuna ha puesto en valor "el coraje, el compromiso y el esfuerzo" de todos los compañeros socialistas que se van a enfrentar en 2027 a las elecciones municipales en Extremadura

para poder seguir gobernando en sus ayuntamiento y para gobernar en aquellas que "necesitan recuperar la dignidad que están perdiendo en estos años".

En este sentido, ha contrapuesto la sensibilidad que siempre mostraba Guillermo Fernández Vara con los alcaldes extremeños con la actual presidenta de la Junta, para quien "cada petición de dignidad de nuestros pueblos es una afrenta personal contra los socialistas".

"No le importa, no le importa los ciudadanos, ni los vecinos ni las vecinas, no le importa lo que pedimos los alcaldes y alcaldesas", ha reprochado el dirigente socialista a María Guardiola.

Por ello, ha señalado que ha llegado el momento de pedir que "nos devuelvan la dignidad que nos ha quitado el Gobierno del Partido Popular en estos cuatro años".