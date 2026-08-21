Sofocado un incendio en un bloque de viviendas en Villanueva de la Serena sin causar heridos

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres dotaciones de los bomberos de la Diputación de Badajoz han sofocado un incendio declarado la noche de este pasado jueves, 20 de agosto, en una vivienda de Villanueva de la Serena (Badajoz), en la que no se han registrado heridos.

El incendio ha tenido lugar sobre las 23,40 horas en una bloque de tres pisos sito en la calle Hernán Cortés, informa el 112 de Extremadura.

Hasta allí se han desplazado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CEPEI) de la Diputación de Badajoz, que han sofocado las llamas, que han causado daños materiales sin especial relevancia.

Igualmente, se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), si bien no ha habido heridos, además de efectivos de Policía Nacional y de la Policía Local.