Sol Giralt ve "una oportunidad increíble" asumir la Secretaría General de Economía de la Junta

Elena Salgado asumirá las competencias de Sol Giralt

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora concejala de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular de Badajoz y Relaciones institucionales y con Portugal en el Ayuntamiento de Badajoz, Sol Giralt, se ha mostrado "muy contenta y muy emocionada" tras ser nombrada secretaria general de Economía de la Junta de Extremadura, "una oportunidad increíble" y ante la que le "atrae bastante" el hecho de llevar delegaciones referidas al sector empresarial, comercio o inversiones.

Así y preguntada por qué balance hace de su paso por el ayuntamiento y cómo acoge el nuevo nombramiento, Giralt ha explicado respecto a lo primero que el balance personal y profesionalmente es "positivo" para ella y ha considerado que ha tenido "mucha suerte", en primer lugar de que Ignacio Gragera contase y apostase por ella, ante lo que ha recordado que antes era su secretaria, por lo que está "muy agradecida" y "siempre" lo estará.

También por las delegaciones de las que se ha encargado, porque las ha "disfrutado", aunque "en algunos casos" las ha "sufrido también, lógicamente como en todo trabajo", aunque ha tenido la "suerte" de que le gusten "mucho" y ha trabajado "muy a gusto", respecto a lo cual ha querido dar las gracias a los equipos, tanto de Formación y Empleo y Emprendimiento como de Ifeba, el recibimiento que le hicieron y cómo han trabajado "codo con codo día a día" porque han sido "realmente un equipo", algo que, para ella, "es lo más importante".

De este modo, se muestra "contenta" aunque tiene "un sentimiento también de partir" dado que le ha gustado "mucho" lo que ha hecho y lo ha disfrutado. "Tengo un poco de penilla, pero también estoy muy contenta y muy emocionada por esta nueva etapa que se me abre, es una oportunidad increíble", ha admitido, para mostrarse "súper agradecida" a la presidenta de la Junta de Extremadura y al consejero por haber apostado y pensado en ella.

