Soraya Vega anuncia su precandidatura para liderar la "recuperación" del PSOE de Extremadura

La socialista Soraya Vega atiende a los medios en Mérida, tras anunciar su precandidatura a liderar el PSOE de Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega ha anunciado este sábado que dará un paso adelante para "liderar la recuperación" del PSOE de la región, oficializando su precandidatura a la Secretaría General de la formación en la comunidad autónoma.

"El PSOE se va a recuperar para volver a poner a la gente en el centro de la política, de las ideas y de los valores", ha asegurado Vega en declaraciones a los medios en Mérida, en el marco de su asistencia al acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres, en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

La socialista ha señalado que toma esta decisión "con mucha humildad" e "ilusión", después de que "en las últimas semanas" miembros de su partido la hayan instado a presentar su precandidatura a liderar el partido en la región, tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo después de las elecciones autonómicas del pasado diciembre.

En esa línea, Vega ha considerado que "es el momento" de que una mujer se ponga al frente de la formación en la región, aunque, ha matizado, "siempre lo ha sido".

