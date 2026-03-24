Soraya Vega registra "algo más del máximo" de avales para aspirar a liderar el PSOE y asegura que irá a las primarias

La precandidata a la Secretaría General del PSOE extremeño Soraya Vega, en la entrega de avales - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a la Secretaría General del PSOE extremeño, Soraya Vega, ha registrado este martes en Mérida "algo más del máximo" de avales permitidos para convertir su proyecto en candidatura de forma oficial, y ha asegurado que ella acudirá a las primarias. "Mi papeleta va a estar el 11 de abril en todos los centros de votación", ha espetado.

Al mismo tiempo, y sin entrar a valorar los movimientos que puedan estar produciéndose en otras precandidaturas, ha remarcado que se mantiene "abierta" a que algún otro aspirante se pueda integrar en su candidatura si así lo desea.

"Sigo estando abierta a que cualquier compañero quiera llamarme e integrarse en mi candidatura", ha espetado Vega en declaraciones a los medios tras registrar esta mañana en la sede regional del PSOE los avales para su proyecto.

Así, ha subrayado que ella tiene "el apoyo de miles de compañeros y compañeras" y encara la carrera para liderar el partido en la región con "sensaciones muy buenas", y para lo cual plantea un proyecto "valiente, coherente, transparente y profundamente sincero".

De este modo, ha apuntado que desde este mismo miércoles iniciará la campaña informativa con los militantes socialistas extremeños para plantearles la "oportunidad" de "construir entre todos" un "nuevo" PSOE a través de un proyecto "valiente", que "mira de frente" a la militancia, "coherente" y "firme", y que no va a "cambiar de opinión".

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