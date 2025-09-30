Sordo cree que con presupuestos prorrogados y fondos europeos la administración tiene capacidad de agotar legislaturas

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, en declaraciones a los medios con motivo de la clausura de la Escuela Sindical de Trabajo de CCOO Extremadura - EUROPA PRESS

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, considera que con unos presupuestos prorrogados y los fondos europeos cualquier administración tiene la "perfecta capacidad" de agotar las legislaturas como algo "razonable".

De este modo se ha pronunciado a preguntas de los medios este martes en Jarandilla de la Vera (Cáceres) sobre la posibilidad de que en la presidenta de Extremadura, María Guardiola, convoque un adelanto electoral en la comunidad si no se aprueban los Presupuestos regionales para 2026, y respecto de lo cual ha añadido que la jefa del Ejecutivo autonómico debe hacer lo que considere.

"La recaudación fiscal va bien en general en España, lo que hay que hacer es no perdonar impuestos a los que más tienen para que las administraciones cuenten con recursos suficientes... Y entre los presupuestos prorrogados y los fondos europeos yo creo que cualquier administración tiene ahora mismo la perfecta capacidad de agotar las legislaturas y a mí me parecería lo razonable", ha espetado en declaraciones a los medios con motivo de su participación en la clausura de la Escuela Sindical de Trabajo de CCOO Extremadura.

En todo caso, ha remarcado que si María Guardiola considera que tiene que adelantar las elecciones, "pues haga lo que considere", y ya entonces CCOO en Extremadura lo analizaría; y ha añadido que a su juicio el hecho de que se aprueben unos presupuestos "no elimina la capacidad técnica de hacer una política pública sin ningún género de dudas".

"Pues ella (María Guardiola) verá (si convoca o no elecciones)", ha espetado Unai Sordo, quien ha defendido que a su juicio "lo lógico", lo "democrático" y "lo razonable" es que las administraciones, el conjunto de los gobiernos centrales o autonómicos "presenten proyectos de presupuestos", que pueden ser aprobados o no, y que en caso negativo supone "un golpe político evidentemente" pero "no elimina la capacidad técnica de hacer una política pública".

