Sorprenden a cazadores que duplicaron el cupo de capturas de tórtola europea en un coto de Valverde de Llerena

Ejemplares de tórtola europeas abatidas en un coto de Valverde de Llerena. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confeccionado denuncias administrativas a un coto privado del término municipal de Valverde de Llerena (Badajoz), así como al organizador de una tirada de tórtola europea (Streptopelia turtur) que había duplicado el cupo de capturas de ejemplares abatidos de esta especie.

El dispositivo, que se enmarca en las actuaciones específicas para el control e inspección de la caza durante la temporada de media veda, se saldó con la aprehensión de 103 ejemplares y la liberación de otras dos aves que se encontraban con vida.

La intervención tuvo lugar el pasado domingo, cuando efectivos de la Guardia Civil para dar cumplimiento al mecanismo del Plan Adaptativo de Caza de esta especie, desplegaron servicios de inspección sobre diferentes cotos del municipio valverdeño.

En uno de ellos, se pudo constatar como un grupo de cazadores tras una jornada de cacería, había duplicado en exceso el cupo máximo de piezas cobradas que la Administración autonómica había asignado individualmente a ese acotado, quebrantando de esta manera las condiciones de gestión para la caza de estas aves, ocultando además las capturas en el sistema del control cinegético establecido de precinto digital, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Durante la inspección, los agentes también localizaron dos ejemplares de tórtola europea que aún permanecían con vida. Tras verificar que sus condiciones físicas eran favorables, los agentes procedieron a su inmediata puesta en libertad en el mismo entorno natural.

Ante los citados hechos, se procedió a la confección de las correspondientes actas de denuncia por el incumplimiento de la Resolución de 17 de julio de 2026, de la Dirección General de Caza, Pesca, Acuicu0ltura, Tauromaquia y Medio Natural, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Caza de Extremadura, que han sido remitidas a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, órgano administrativo competente para la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores.

Los implicados se enfrentan a multas económicas y la posible suspensión del acotado para el aprovechamiento de esta especie en temporadas futuras.