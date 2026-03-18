Sorprendido cuando sobrevolaba un dron en zona restringida del helipuerto del Hospital Don Benito-Villanueva

Identificación de la aeronave - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han instruido expedientes sancionadores al piloto de un dron por sobrevolar la zona restringida del helipuerto del Hospital de Don Benito-Villanueva y por carecer de autorización preceptiva de vuelo de esta clase de aeronaves no tripuladas mientras realizaba tareas de tratamientos de cultivos.

La actuación se produjo cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se pudiera estar volando con drones en zonas de especial restricción de seguridad, próximas a la plataforma de aterrizaje de helicópteros ubicada en el centro hospitalario.

Con los dispositivos de servicios establecidos en las inmediaciones del helipuerto, el pasado lunes sorprendieron a una persona mientras operaba con un dron en tareas de tratamientos de cultivos en una finca anexa, mientras se encontraba operativo un helicóptero de transporte sanitario.

Una vez identificado el piloto y realizadas las correspondientes averiguaciones, se le informó al mismo de que, además de encontrarse en una zona de espacio aéreo restringido con el consiguiente riesgo de impacto ante la activad aérea en curso, no cumplía los requisitos para volar UAS.

Por todo ello, se le comunicó la "gravedad de su acción", y se dio cuenta de los hechos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de las infracciones supuestamente cometidas a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

La principal misión de la Guardia Civil es la seguridad ciudadana, por eso detecta "posibles amenazas" dentro del espacio aéreo, además de realizar un control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, así como la prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.