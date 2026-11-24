Administración de Loterías nº 4 de Plasencia (Cáceres), situada en Sol, 38. - LOTERÍAS

MÉRIDA/MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 23 de noviembre, ha dejado un premio de 687.862,39 euros en Plasencia (Cáceres), al tratarse del único boleto acertante de primera categoría, y no haber ninguno de categoría especial.

En concreto, la apuesta ha sido validada en la Administración de Loterías nº 4 de Plasencia (Cáceres), situada en Sol, 38.

La combinación ha estado formada por los números 36, 31, 49, 9, 16 y 26. El número complementario es el 38, el reintegro el 3 y el Joker, 6948473. La recaudación ha ascendido a 5.785.919 euros.

Al no haber acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 55.772,63 euros cada uno, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga) y en la nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid).