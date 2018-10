SOS Guadiana espera que el plan de choque contra el camalote sea el "punto de inflexión" para su erradicación

Publicado 02/09/2018 13:37:43 CET

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana "SOS Guadiana" de Medellín (Badajoz) ha valorado "positivamente" el plan de choque anunciado por la confederación hidrográfica para erradicar el camalote de su cauce.

Un anuncio con el que "por fin" se atiende una de las reivindicaciones "más importantes" de la plataforma, que es la elaboración de un plan que aborde "de forma racional y continuada en el tiempo este grave problema" con la coordinación de todas las administraciones implicadas en la resolución del problema, de tal forma que "los recursos públicos se inviertan de la manera más eficiente posible".

Para "SOS Guadiana" esto puede suponer "un punto de inflexión" a la hora de abordar la problemática del camalote y esperan que no se trate de una "mera declaración de intenciones".

No obstante, lamentan que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no haya contado con las plataformas ciudadanas que "desde hace años" vienen denunciando la "muy cuestionable gestión" del problema y aportando "posibles soluciones", como el "Proyecto Camalote" que "SOS Guadiana" presentó a las diferentes administraciones implicadas pero que "no fue tomado en consideración por ninguna de ellas".

También echan en falta "un ejercicio de autocrítica" en el organismo que gestiona la cuenca y la ausencia de "depuración de responsabilidades, si las hubiera, tras más de una década y 30 millones de euros gastados de manera ineficaz a la vista de los resultados obtenidos hasta el momento".

Desde "SOS Guadiana" afirman que, hasta la fecha, los actores implicados en esta lucha han estado "trasladándose la responsabilidad de unos a otros" y que la propia Confederación "levantó un muro" contra las plataformas ciudadanas porque "siempre las vio como un enemigo más que como un aliado que podría sumarse a la causa contra el camalote", indica la plataforma en una nota de prensa.

Por último, y tras los últimos acontecimientos, esta plataforma reclama a todos los partidos políticos que "dejen de utilizar el camalote como arma arrojadiza para intentar obtener réditos políticos de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año". Para la plataforma, "primero hay que hacer región y luego partido".