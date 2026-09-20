El SportExtremadura B conquista su primera Copa Extremadura Femenina de fútbol en la tanda de penaltis

El SportExtremadura B se proclama campeón de la Copa Extremadura Femenina de Fútbol. - FEX

ARROYO DE SAN SERVÁN (BADAJOZ), 20 (EUROPA PRESS)

La final autonómica de la Copa Extremadura Femenina se ha resuelto este domingo en Arroyo de San Serván a favor del SportExtremadura CD en la tanda de penaltis.

Tras empatar 1-1 con el Féminas Don Benito FC, los dos rivales han tenido que luchar en el punto de penalit por el título, decantándose finalmente por el conjunto pacense, que no ha fallado ni un solo lanzamiento, según ha informado la Federación Extremeña de Fútbol en un comunicado.

El partido ha comenzado con la alegría del conjunto dombenitense que, tras un minuto de partido, ya ha marcado un gol gracias a un mal despeje de la defensa del Sportextremadura. El equipo pacense ha sido más dominador en la primera mitad, aunque sin lograr rematar la labor.

En el momento del descanso, el Féminas Don Benito se ha marchado con el marcado a su favor (1-0), pese a la superioridad territorial de las pacenses.

El premio a la insistencia del SportExtremadura ha llegado, no obstante, nada más reanudarse el juego, cuando una pérdida de balón del Féminas en su propio campo ha provocado una "vertiginosa conexión" entre Laura y Natalia Carranza rematada en última instancia por Natalia Olivera.

En este punto, el partido se ha adentrado en una fase de máxima igualdad que ha desembocado llegar al final del tiempo reglamentario en un 1-1.

En la tanda de penaltis, el Féminas Don Benito ha fallado dos lanzamientos (Emma y Nerea) y ha acertado dos (Mery y Lucía), mientras que el SportExtremadura no ha errado ninguno: Natalia Olivera, Ana, Jimena y Carla han transformado los cuatro penaltis, consiguiendo que su equipo se haya proclamado campeón de la Copa Extremadura Femenina de Fútbol.