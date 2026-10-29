La Subdelegación del Gobierno en Cáceres guarda un minuto de silencio y traslada condolencias a las víctimas - EUROPA PRESS

CÁCERES 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales, trabajadores de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, miembros de la Guardia Civil, policía y ciudadanos en general se han sumado este jueves al minuto de silencio convocado por la Subdelegación del Gobierno en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas y decenas han resultado heridas.

El subdelegado del Gobierno, José Antonio García, ha presidido este acto a las puertas del edificio gubernamental de la avenida Virgen de la Montaña, en el que también han participado el alcalde cacereño Rafael Mateos, diputados nacionales, concejales del Ayuntamiento de Cáceres, así como el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, que ha querido sumarse a esta concentración silenciosa.

García ha enviado las condolencias a los familiares de las víctimas del accidente, al tiempo que ha agradecido la colaboración de todos los servicios del Estado, desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, protección civil y "todas las unidades de emergencia que están trabajando, tanto para el levantamiento de los cadáveres, recuperar cuanto antes las infraestructuras y, sobre todo, en el apoyo también psicológico a las familias de las víctimas".

También ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación, que "están cubriendo la información de una manera destacada y además con un respeto total a lo que es la intimidad de los heridos y de los familiares".

Asimismo, ha indicado que tanto la Junta de Extremadura como las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz han ofrecido sus medios materiales y humanos para ponerlos a disposición de las necesidades del accidente, pero de momento, "con los servicios de emergencia que hay en Castilla-La Mancha y con lo que se ha desplazado también desde Madrid", no se ha solicitado ayuda a Extremadura.

Cabe destacar que la Unidad Militar de Emergencia (UME) tiene desplazados en la zona unos 250 efectivos. "De momento no nos han solicitado nada, pero la oferta está hecha", ha incidido García.

Por último, ha señalado que no consta que haya extremeños entre los fallecidos, aunque sí entre los heridos, como es el caso de la periodista extremeña Marisa Rodríguez Palop, que precisamente ostenta el cargo de directora de comunicación de Iryo, empresa a la que pertenece uno de los trenes siniestrados.