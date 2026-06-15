El sur de Badajoz y la comarca de Barros y Serena, en alerta amarilla este lunes por tormentas

Alertas por tormentas para el 15 de junio - AEMET

BADAJOZ, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sur de la provincia de Badajoz y la comarca pacense de Barros y la Serena activarán este lunes la alerta amarilla por tormentas, que afectarán principalmente a la zona oriental.

Así, el 112 de Extremadura activará la alerta amarilla por tormentas en estas zonas a las 14,00 horas de este lunes, y se mantendrá hasta las 22,00 horas.

Durante este tiempo, se podrán registrar tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo, y afectarán principalmente a la zona oriental de ambas comarcas pacenses, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).