Talavera la Real revive la historia de Leonor de Austria con una representación teatral colectiva

Cartel de la representación teatral colectiva que Talavera la Real (Badajoz) va a celebrar los días 17 y 18 de octubre de 2026 para recordar la llegada de Leonor de Austria al municipio en 1558. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL

TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), 11 (EUROPA PRESS)

Talavera la Real celebrará, por quinto año consecutivo, una representación teatral colectiva para revivir uno de los episodios más significativos de su historia, la llegada y estancia de Leonor de Austria en la localidad en 1558.

La representación se realizará entre los días 17 y 18 de octubre, convirtiendo calles y plazas del municipios en el escenario de una propuesta cultural que combina historia, teatro, música y participación ciudadana.

Leonor de Austria, Reina de Portugal y Francia, hermana del emperador Carlos V y primogénita de Juana I de Castilla, llegó a Talavera la Real en 1558, durante su viaje de regreso desde Badajoz, donde había acudido para encontrarse con su hija María, que residía en Portugal.

En el camino hacia Cuacos de Yuste, donde se encontraba su hermano, el emperador Carlos V, la reina enfermó y tuvo que detenerse en Talavera la Real. Tras permanecer cinco días en la localidad, Leonor de Austria falleció el 18 de febrero de 1558, dejando para siempre su huella en la historia del municipio.

Más de cuatro siglos después, Talavera la Real recupera este episodio de su pasado para convertirlo en una experiencia cultural y artística que permitirá a vecinos y visitantes revivir la llegada de la reina Leonor a la localidad y conocer las circunstancias que rodearon sus últimos días.

Con motivo de esta conmemoración, se representará la obra 'Leonor de Austria, Peón de Reyes', escrita expresamente para esta ocasión por Simón Ferrero y Maite Vallecillo, y dirigida por la propia Vallecillo, según ha informado el consistorio talaverano en un comunicado.

La representación contará con la participación de cerca de 300 vecinos de Talavera la Real, que darán vida a los distintos personajes a través de la interpretación teatral, la figuración y la música.

De esta forma, el casco antiguo se convertirá en un gran escenario al aire libre. La iglesia parroquial, la Plaza de España, la Plaza de las Beatas y la puerta del Convento de las Carmelitas serán algunos de los espacios en los que se desarrollará esta representación, en un recorrido que permitirá al público sumergirse en la historia y descubrir el patrimonio local desde una perspectiva diferente.

Organizada por el Ayuntamiento de Talavera la Real, esta iniciativa tiene como principales objetivos recuperar y difundir un episodio relevante de la historia de España vinculado al municipio, poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad y promover una actividad colectiva en la que la ciudadanía sea la auténtica protagonista.

En la representación, además, se han implicado distintas asociaciones y colectivos locales, entre ellos la Asociación de Mujeres 'Virgen del Carmen', Cáritas, la Cofradía de la Virgen de los Dolores y el Tercio de Cantillana (Arba).

Asimismo, la música tendrá un papel destacado en el desarrollo de los actos: el acompañamiento del Cortejo Real de Leonor de Austria correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Talavera la Real, integrada mayoritariamente por niños y jóvenes que se forman en la Escuela Municipal de Música.

El cartel anunciador de esta quinta edición ha sido realizado por Rocío Gómez Aunión, cuya obra contribuirá a dar imagen a una celebración que aúna historia, cultura, patrimonio e identidad local.