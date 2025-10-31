El Teatro María Luisa de Mérida se incorpora a la Red Platea del Ministerio de Cultura

Archivo - Fachada del Teatro María Luisa de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro María Luisa de Mérida se incorpora a la Red Estatal Platea del Ministerio de Cultura.

De esta forma, la ciudad refuerza su posición como "capital cultural de Extremadura y referente nacional en artes escénicas", señala el delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez.

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), ha resuelto favorablemente la petición de adhesión del ayuntamiento al citado programa.

"Es un salto cualitativo en la programación cultural de Mérida, ya que permitirá a la ciudadanía disfrutar de producciones de teatro, danza y circo contemporáneo procedentes de toda España, con el respaldo técnico y artístico del propio ministerio", añade el delegado de cultura.

Permitirá además ofrecer una programación "estable" y de "calidad durante todo el año", con la presencia de compañías de "primer nivel" y propuestas escénicas "para todos los públicos".

Así, el apoyo del Ministerio de Cultura a través de Platea permitirá optimizar los recursos municipales y reforzar el tejido cultural y creativo de la ciudad, añade el delegado, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Con esta incorporación, el Teatro María Luisa se consolida como "referente" de la programación escénica contemporánea en el suroeste peninsular, reafirmando la posición de Mérida como "capital cultural de Extremadura y ciudad comprometida con la difusión y democratización de la cultura".

Esto supone, además, un "reconocimiento" al trabajo que viene realizando el gobierno local para situar la cultura "en el centro de la acción política municipal", toda vez que "Mérida no sólo es patrimonio y teatro clásico: es también creación, innovación y cultura viva los 365 días del año", subraya Antonio Vélez.

El Teatro María Luisa, completamente rehabilitado y dotado con las infraestructuras necesarias para albergar espectáculos de "primer nivel", se convierte así en el "gran escenario urbano" de la programación cultural emergente, complementando "durante todo el año" la oferta escénica que el Festival Internacional de Teatro Clásico tiene durante el verano, y extendiendo la "vitalidad" cultural emeritense "a lo largo de todo el año".