El Teatro Romano de Mérida se convierte en un cortijo andaluz para una 'Electra Jonda' que fusiona tragedia y flamenco

1102638.1.260.149.20260709012331 Estreno de 'Electra Jonda' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida - JERO MORALES/ FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romano de Mérida se ha convertido en la noche de este miércoles en un cortijo andaluz para recibir a 'Electra Jonda', el segundo estreno absoluto del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que fusiona tragedia clásica, flamenco, música y danza.

Un espectáculo que ha realizado una relectura contemporánea del mito clásico de Electra, escrita por Juan Guerrro Zamora y dirigida por Manuel Canseco, y en el que la representación teatral ha estado salpicada de baile y cante flamenco en directo, que han emocionado al público.

La obra se desarrolla durante el velatorio de Agamenón, cuyo ataúd está en el centro del escenario, y en el que su hija Electra, interpretada por Carolina Lapausa, mientras vela el cadáver de su padre, de luto riguroso va masticando la venganza contra su madre, una Clitemnestra interpretada por Alejandra Torray, y su amante, Egisto, por haber dado muerte a su padre.

Para ello, Electra espera pacientemente junto al ataúd la llegada de su hermano Orestes al cortijo en el que se desarrolla el velatorio, para intentar convencerle de asesinar a su madre y a su amante para vengar la muerte de Agamenón.

En este caso, la representación teatral del clásico de Electra en el Teatro Romano de Mérida está salpicada por actuaciones flamencas en directo, protagonizadas por la voz de la cantaora Teresa Hernández y de la guitarra de José Luis Montón, al que acompaña un cuadro flamenco bajo la coreografía de Manuel Segovia.

Música, flamenco y teatro han formado el puzzle de una 'Electra Jonda' que ha llenado el escenario del Teatro Romano en una versión de este clásico que ha convencido a un público que ha dedicado un largo aplauso a todo el elenco al finalizar la representación, de poco más de una hora y media de duración.

Cabe destacar que la obra es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y los Teatros del Canal que tras estrenarse en la noche de este miércoles, podrá verse en el Teatro Romano de Mérida hasta el próximo domingo, 12 de julio.