El temporal mantiene cortadas tres carreteras de la red secundaria en la provincia de Badajoz

Publicado: jueves, 29 enero 2026 9:42
   MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Los efectos de la sucesión de borrascas continúan condicionando el tránsito de vehículos en la carreteras de la provincia de Badajoz, donde se mantienen cortes por socavones y saltos de agua en tres vías de la red secundaria.

   De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, se mantiene cortada por socavones la EX-112 del kilómetro 0 al 22, en Jerez de los Caballeros.

   Asimismo, hay otras dos vías con el tráfico cortado por saltos de agua. Se trata de la carretera de confederación hidrográfica desde Torremayor a la A-5; y el camino asfaltado 'Calzada Romana' entre Torremayor y La Garrovilla.

