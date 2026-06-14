El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 14 de junio de 2026

Archivo - Nubes de evolución. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 14 de junio, cielos poco nubosos al inicio de la jornada, que irán aumentando a intervalos nubosos con nubes de evolución diurna.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé chubascos con tormenta que podrán ser localmente fuertes en el norte montañoso y zonas próximas a la divisoria con Portugal.

Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso, un cambio que será más generalizado en las máximas. Así, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 35ºC y los 18ºC, mientras que en Cáceres irán desde los 34ºC hasta los 19ºC.

El viento será de componente suroeste con tendencia a variable, y soplará con más intensidad en las zonas de tormenta.