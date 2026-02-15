El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 15 de febrero de 2026

Archivo - Cielos con nubes. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 15 de febrero, en Extremadura, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubosos al final de la jornada, sobre todo de nubes medias y altas.

Tampoco se descartan posibles brumas o bancos de niebla matinales, especialmente en el entorno de los grandes valles de la región.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso, con alguna helada débil en las zonas montañosas.

Así, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 5 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 4 y 14 grados.

Los vientos, por su parte, soplarán de componente oeste a lo largo del día.