El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 19 de julio de 2026

Archivo - Cielos despejados.
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Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 19 julio 2026 5:34
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   MÉRIDA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo, 19 de julio, en Extremadura, cielos despejados o con nubes altas, sin fenómenos atmosféricos significativos.

   Las temperaturas permanecerán sin cambios, de manera que en Badajoz oscilarán entre los 35º y los 16º grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 34º y los 17º.

   El viento será de carácter variable, fijándose del oeste, y soplará flojo, por lo general.

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