El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 19 de julio de 2026

Archivo - Cielos despejados. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo, 19 de julio, en Extremadura, cielos despejados o con nubes altas, sin fenómenos atmosféricos significativos.

Las temperaturas permanecerán sin cambios, de manera que en Badajoz oscilarán entre los 35º y los 16º grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 34º y los 17º.

El viento será de carácter variable, fijándose del oeste, y soplará flojo, por lo general.