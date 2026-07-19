El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 19 de julio de 2026

Archivo - Cielos despejados. - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo, 19 de julio, en Extremadura, cielos despejados o con nubes altas, sin fenómenos atmosféricos significativos.
Las temperaturas permanecerán sin cambios, de manera que en Badajoz oscilarán entre los 35º y los 16º grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 34º y los 17º.
El viento será de carácter variable, fijándose del oeste, y soplará flojo, por lo general.