El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 20 de septiembre de 2026

Archivo - Una mujer se protege del sol con una sombrilla, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este domingo, 20 de septiembre de 2026, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas prácticamente sin cambios.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros permanezcan estables o presenten ligeros ascensos, de manera que en Badajoz alcanzarán los 36 grados de máxima, y los 17 de mínima, y en Cáceres, los 34 grados de máxima, y los 18 de mínima.

En cuanto al viento, este será variable o de componente este, y será de carácter flojo con algún intervalo moderado.