El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 25 de octubre de 2026

Archivo - Varias hojas sobre un cielo poco nuboso. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 25 de octubre, cielos poco nubosos con nubes altas.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o con ascensos, de manera que en Badajoz los termómetros alcanzarán los 26 grados, con 8 grados de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 24 y los 8 grados.

En cuanto al viento, este será de componente oeste o noroeste y soplará flojo, por lo general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.