El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 26 de julio de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 26 de julio, cielos poco nubosos o despejados, por lo general.

Las temperaturas irán ascenso, un aumento que será leve en las mínimas. De esta forma, Badajoz registrará una oscilación entre 37º y 18º, mientras que los termómetros de Cáceres irán desde los 19º de mínima a los 34º de máxima.

El viento será variable, aunque con predominio de la componente norte, y flojo.