El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 5 de julio de 2026

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 5 de julio, la alerta naranja en Extremadura por temperaturas muy altas o excepcionalmente altas.

En concreto, señala que los termómetros registrarán pocos cambios, de manera que tanto las máximas como las mínimas seguirán siendo "muy altas". En Badajoz, se alcanzarán los 43 grados de máxima y los 24 de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 41 y los 24 grados.

En cuanto a los cielos, estos permanecerán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna, más abundante en la mitad sur, donde no se descarta algún chubasco con tormenta aislado.

Por último, el viento será variable y, por lo general, soplará flojo, según la previsión de Aemet.