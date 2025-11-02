El tiempo en Extremadura hoy domingo, 2 de noviembre de 2025

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos de madrugada sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas, y tendiendo a poco nubosos.

Las temperaturas mínimas experimentarán descensos que podrán ser notables, mientras que las máximas irán en ligero ascenso en el norte, manteniéndose sin cambios o en ligero descenso en el resto de la región.

Así, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz, entre los 9 y los 22 grados, y entre los 9 y los 18 en la de Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán de oeste al noroeste, flojos en general.