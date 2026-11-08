El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 8 de noviembre de 2026

Hombre caminando por la calle con un pareguas en la mano. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 8 de noviembre, cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las últimas horas del día que pueden ser persistentes en zonas de montaña y tercio sur, fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta, más intensas en el tercio sur.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas para la zona del sur de la provincia de Badajoz desde las 21,00 horas del domingo. En el caso de Cáceres, habrá aviso amarillo por lluvias en la zona de Villuervas y Montánchez, mientras en el norte de la provincia se activará la alerta naranja por lluvias.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios. En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 27 y los 11 grados; en Cáceres, oscilarán entre los 22 y los 12 grados.

En cuanto al viento, este será de flojo a moderado y de componente este y sureste, sin descartarse alguna racha muy fuerte en el norte de en las últimas horas de la jornada.