El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 6 de septiembre de 2026

Archivo - Una pareja camina con una botella de agua. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 6 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar algunas nubes de evolución diurna.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas en ascenso, un fenómeno que podrá ser localmente notable en la mitad sur, donde serán significativamente "altas".

Los termómetros en Badajoz alcanzarán los 39 grados, con 20 de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 37 y los 20 grados.

El viento será variable, aunque con tendencia a componente oeste, y será flojo, por lo general.