El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 12 de febrero de 2026

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en una imagen de archivo
Varias personas intentan sujetar sus paraguas en una imagen de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 5:31
Seguir en

   MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 12 de febrero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos a lo largo de la tarde, con precipitaciones principalmente en la mitad norte al final del día. También serán probables algunas dispersas por la mañana.

    Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas con pocos cambios, de tal modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 12 grados de mínima y 18 de máxima y en Cáceres entre 9 y 15 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste girando a sur, con alguna racha fuerte por la mañana en zonas de mayor orografía, según la predicción de la Aemet.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado