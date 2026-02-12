El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 12 de febrero de 2026

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en una imagen de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 12 de febrero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos a lo largo de la tarde, con precipitaciones principalmente en la mitad norte al final del día. También serán probables algunas dispersas por la mañana.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas con pocos cambios, de tal modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 12 grados de mínima y 18 de máxima y en Cáceres entre 9 y 15 grados.

Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste girando a sur, con alguna racha fuerte por la mañana en zonas de mayor orografía, según la predicción de la Aemet.