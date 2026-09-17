El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 17 de septiembre de 2026

Archivo - Cielos con nubes y claros - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 17, intervalos de nubes altas, así como temperaturas mínimas bajando en la mitad norte y en ligero ascenso en el resto, y máximas en descenso.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 32 grados en Badajoz, así como entre los 16 y los 28 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán flojos a moderados del noreste, arreciando y rolando a flojo del norte desde mediodía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.