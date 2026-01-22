El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 22 de enero de 2026

Archivo - Varias se protegen de la lluvia con un paraguas - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 22 de enero, en Extremadura, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco disperso, aumentando a nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, débiles a moderadas, en la segunda mitad del día.

La cota de la nieve se situará en 1.200 metros subiendo a 1.400 y 1.700 metros, mientras que los vientos soplarán del oeste a sur, flojos aumentado a moderados.

Las temperaturas estarán en ligero descenso, de tal forma que los termómetros oscilarán en Badajoz entre 6 grados de mínima y 14 de máxima y en Cáceres entre 5 y 11 grados.