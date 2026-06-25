El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 25 de junio de 2026

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MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 25, intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, que será notable en las máximas. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 32 grados en Badajoz, así como entre los 18 y los 29 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.