El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 26 de marzo de 2026

Archivo - Imagen de un día con cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este jueves, 26 de marzo, cielos poco nubosos o despejados y los vientos soplarán del este y noreste, flojos o moderados.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso en el sur y con ligeros cambios en el norte, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso, que será moderado en la mitad norte.

Así, los termómetros oscilarán este jueves en Badajoz entre los 22 y los 10 grados y en Cáceres entre los 18 y los 8 grados centígrados.