Archivo - Imagen de un parque en un dia con niebla. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 26 de noviembre, intervalos de nubes medias y bajas, con brumas y bancos de niebla matinales, más probables en las Vegas del Guadiana, con heladas débiles en cotas altas del noreste.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas con pocos cambios, de forma que los termómetros oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 17 de máxima en Badajoz, y entre los 5 y los 12 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará flojo variable, con intervalos del noroeste en las horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).