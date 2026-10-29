El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 29 de octubre de 2026

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MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 29, cielos despejados o con nubes altas, así como temperaturas con pocos cambios.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 28 de máxima en Badajoz, así como entre los 9 y los 25 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con predominio de componente este, flojos, según la predicción anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.