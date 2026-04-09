El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 9 de abril de 2026

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MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este jueves, 9 de abril, cielo nuboso tendiendo a poco nuboso, con probabilidad de lluvias y chubascos durante la primera mitad del día, sin descartar alguna tormenta, sobre todo hacia el suroeste.

Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en notable ascenso, de modo que los termómetros oscilarán entre 9 y 27 grados en Badajoz, y entre 9 y 25 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del este y noreste, flojo a moderado con rachas fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.