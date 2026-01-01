El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 1 de enero de 2026

Archivo - Niebla en el puente Lusitania de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 1 de enero, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos que tenderán en la segunda mitad del día a nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en el oeste y norte, y sin descartarlas de forma dispersa en zonas cercanas.

También se esperan heladas débiles dispersas, así como brumas y nieblas en la primera mitad de la jornada, especialmente en los valles de los grandes ríos, pudiendo ser persistentes en el norte. La cota de nieve, inicialmente, se situará por encima de los 1.300 metros, subiendo después.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas subirán en el sur y descenderán en el norte de la región. Así, en Badajoz, los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 13 de máxima, y en Cáceres lo harán entre 2 y 9 grados.

Con relación a los vientos previstos para el primer día de 2026, los mismos soplarán de componente este y sureste, flojos a moderados.